Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Çatalbaş ve beraberindeki Murat Aykutluğ yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Korkmaz idaresindeki 61 ADG 777 plakalı tır, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'nde Mustafa Çatalbaş yönetimindeki 07 NBM 77 plakalı otomobille çarpıştı.

Ordu 'nun Ünye ilçesinde tünelde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Ordu'da tünelde tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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