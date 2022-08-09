Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki Fındıkkale Turizm'e ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durdu. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki babası İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün annesi Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Baba, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da tüneldeki kazada ölen baba-oğul, toprağa verildi - Son Dakika

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