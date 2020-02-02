Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü - Son Dakika
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Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü

6 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde, banyodaki tüpten sızan gazdan zehirlenen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da tüpten sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi öldü, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde, banyodaki tüpten sızan gazdan zehirlenen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samur Mahallesi'nde 19 yaşındaki Samet Korkmaz, duş almak için girdiği banyoda tüpten sızan gazdan fenalaştı.

Durumu fark eden ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi evde yapılan Korkmaz, kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Samet Korkmaz'ın Medipol Üniversitesi Paramedik 2. sınıfı öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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