Ordu'da turizmciler

Ordu'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"na yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ordu Seyahat Acenteleri ve Otelciler Platformu Derneğince, sektör temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen program, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, burada yaptığı konuşmada, son dönemde pek çok alanda sertifikasyon çalışmalarına şahit olduklarını söyledi.

Bu tür sertifikasyon programlarının birer karne durumunda olduğunu vurgulayan Toparlak, "Karnemiz ne kadar güzel olursa misafirlerimiz de bize o kadar güvenecektir. Dolayısıyla bu organizasyonun sadece pandemi süresi içerisinde değil, bundan sonraki süreçte de devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Ordu Seyahat Acenteleri ve Otelciler Platformu Derneği Başkanı Volkan Aydın ise önlerinde güzel bir sezon olduğunu belirterek, "Bu konuda sektör olarak ciddi hazırlıklar yaptık. Artık bunu belgelendirme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Güvenli turizm sertifikasının dışında güvenli bir şehir olduğumuzu, turizm için gayet elverişli bir şehir olduğumuzu göstereceğimiz bir dönem başlıyor. Şimdiden hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın projeler müdürü Orhan Tolga Balarısı da hep birlikte hareket ederek, Ordu'nun güvenli bir nokta olduğunu herkese duyurabilmeyi amaçladıklarını anlattı.

Belirlenen kriterlerin uygulanması halinde müşterilerin de içinin rahat olacağını vurgulayan Balarısı, "Çünkü bu anlamdaki bütün önlemleri almış olacaksınız. Biz sizlere bu noktada gerekli desteği hem belgelendirme sürecinde hem sonrasında vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından turizmcilere, normalleşme süresinde açıklanan maddeler hakkında bilgiler verildi.