Ordu'da Türk sanat müziği konseri düzenlendi - Son Dakika

Altınordu Belediyesi öncülüğünde, Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve solistleri tarafından verilen konser, davetlilerin beğenisini kazandı.

Altınordu Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt ile bazı daire müdürleri, birim amirleri ve sanatseverler izledi.

Koro şefliğini Nihat Gönül'ün yaptığı konserdeki koro ve solistlerin performansları alkışlandı. Koro tarafından seslendirilen Ordu yöresine ait eserlere ise davetliler de eşlik etti.



Başkan Yardımcısı Akyurt, etkinlik sonunda şef Gönül'e çiçek takdim etti.