Son Dakika Haberleri: Ordu'da Tuzlu Yılbaşı

Ordu'da Tuzlu Yılbaşı

1 saat önce

Ordu'da yılbaşı gecesinde il genelinde emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan uygulamalarda araç sürücülerine 102 bin TL ceza kesilirken aranan 7 şahıs da yakalandı.

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Ordu'da yılbaşı gecesinde il genelinde emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan uygulamalarda araç sürücülerine 102 bin TL ceza kesilirken aranan 7 şahıs da yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı gecesi sabaha kadar yapılan uygulamalarda 8 bin 910 şahıs sorgulandı. Bu uygulamalarda ayrıca 4 bin 496 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 114 araca toplam 102 bin 66 lira para cezası uygulandı. Aranan şahıs ile 4 aranan araç ele geçirilirken, 15 sürücüye alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konuldu. 24 sürücüye de fenni muayenesi olmayan araç kullanmaktan işlem yapılırken 64 araç trafikten men edildi.

Aynı kontroller sırasında 7 şahsa ise Kabahatler Kanunu'nun 35.maddesinden (Sarhoşluk), 1 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 43. maddesinden (Kurusıkı silah) işlem yapıldı, 1 iş yerine ise kapanış saatlerine riayet etmemekten idari işlem uygulanması için tutanak tutuldu. Uygulamada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 560 gram kubar esrar ele geçirildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

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