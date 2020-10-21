Ordu'da üç engelli gencin yüzü akülü araçla güldü - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından üç engelli gence akülü sandalye hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ikisi Ünye, biri Çatalpınar ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, akülü sandalyelerine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sandalyeleri teslim ettiği üç genç de mutluluk yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Bekir Karakış, engelli vatandaşların hayata daha fazla katılarak hareket özgürlüğü kazanmalarının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Karakış, "Bu bilinçle empati kurarak onların hayatını kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Karakış, ekipler tarafından teslim edilen hediyelerin engellilerin yüzünde tebessüm oluşturduğunu aktararak, "Onların mutlulukları ve yüzlerinin gülmesi bizler için her şeye değdi. Sadece belirli günlerde değil, yılın her günü onlar için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.