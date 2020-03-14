Ordu'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika

ORDU- Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.