Ordu'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika
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Ordu'da uçak seferlerine sis engeli

7 saat önce

Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'da uçak seferlerine sis engeli, System.String[]

ORDU- Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.


Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:57 Kaynak: DHA
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