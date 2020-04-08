Ordu'da ücretsiz maske dağıtılıyor - Son Dakika

Altınordu Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı son tedbirler kapsamında toplu yaşam alanlarında maskesiz bulunmanın yasaklanması ile artan maske ihtiyacı için Altınordu Belediyesi harekete geçti. 100 bin maske üretimini hedefleyerek tamamen gönüllülerden oluşan bir grupla çalışmaya başlayan Altınordu Belediyesi hem kendi üretiminden elde ettiği hem de piyasadan tedarik ettiği maskeleri Altınordu'nun şehir merkezinde ve dış mahallelerinde bulunan vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.



Şehir merkezinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, kamu görevlileri, vefa destek grubu görevlileri ve faaliyetlerini sürdüren iş yerlerinde esnaflar ile kendi çalışanlarına belediye başkan yardımcılarının katılımı ile oluşturulan ekipler ve belediye zabıtalarıyla ücretsiz maske ve eldiven dağıtan Altınordu Belediyesi aynı zamanda dış mahallelerde de ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiriyor.



Altınordu Belediyesi bir yandan güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurumlarının günlük ihtiyacını gidermek bir yandan mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara dağıtılmasını sağlamak bir yandan da şehir merkezinde dağıtımına devam etmek suretiyle yaklaşık 30 bin ücretsiz maske ve eldiven dağıttı.



Belediye ekiplerince ve mahalle muhtarları aracılığı ile ücretsiz maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiren Altınordu Belediyesi arıca vatandaşlara korona virüs tedbirlerinin ve evde kalmalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yaparak uyarılarda bulunuyor. - ORDU