Ordu'da ücretsiz maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Devlet üzerinden talep ettiği ücretsiz maskeler, PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor.

Kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan, ücretsiz maske dağıtımı yapıyor. e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskeler, Ordu PTT şubelerine ulaştı. Maskeler, postacılar tarafından adreslere teslim ediliyor.Maskesini teslim alan Resul Boztepe, "Maskelerimiz evimize kadar geldi. Devletimiz her zaman yanımızda, hizmet devam ediyor" diyerek teşekkür etti.