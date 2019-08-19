Son Dakika Haberleri: Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

58 dakika önce

Ünye ilçesinde uçuruma düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ordu'da uçuruma düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Ünye ilçesinde uçuruma düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İlçeye bağlı Yarlı Mahallesi Çalışlar mevkisinde, bir köpeğin uçuruma düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen köpek, tedavisi için belediyeye ait barınağa götürüldü.
İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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