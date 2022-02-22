Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

22.02.2022 20:42
Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy Mahallesi'ndeki boş arazide otlayan inek yamaçtan yuvarlandı.

Yaklaşık 300 metre uçurumdan yuvarlanan ineğin kurtarılması için Kumru Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Kurtarılan inek veteriner hekim kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

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Kumru, Ordu, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı - Son Dakika


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