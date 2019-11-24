Son Dakika Haberleri: Ordu'da üçüz doğuran koyun sahibini sevindirdi
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Ordu'da üçüz doğuran koyun sahibini sevindirdi

6 saat önce

Kumru ilçesinde koyunun bir batında üçüz doğurması sahibini mutlu etti.

Ordu'da üçüz doğuran koyun sahibini sevindirdi, System.String[]

Kumru ilçesinde koyunun bir batında üçüz doğurması sahibini mutlu etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında besici Hüseyin Ayrı'ya verilen damızlık koyun bir batında 3 kuzu dünyaya getirdi.

Besici Ayrı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunun üçüz doğum yapmasına sevindiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in projesinin bereketli başladığını ifade eden Ayrı, "Biz ikiz bekliyorduk ancak üçüz doğum oldu. Diğer koyunlar da aralık ayı içerisinde sırasıyla doğum yapacaklar." dedi.

Ayrı, proje kapsamında 2 koç ve 20 koyun aldığını belirterek, bir yıl sonra doğumlar sonrası yaklaşık 150 koyun sahibi olmayı beklediğini kaydetti.

Ayrı, böyle bir projeyi başlattığı için Güler'e teşekkür etti.

Ordu'da "Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi" kapsamında haziran ayında Altınordu, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde 15 çiftçiye toplam 300 damızlık dişi ve 30 damızlık koç dağıtılmıştı.

Kumru, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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