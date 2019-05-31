Ordu'da ulaşım konforu artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, "Büyükşehir olarak Ordu'nun bütün ilçelerini sıcak asfalta kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, "Büyükşehir olarak Ordu'nun bütün ilçelerini sıcak asfalta kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Beyazıt caddesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapımı devam edilen ve toplam uzunluğu 1200 metre olan sıcak asfalt çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Coşkun Alp yaptığı açıklamada "Hava şartlarının uygun olduğu her anı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve alt yapısı tamamlanan yol ağlarını sıcak asfalt ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



"İlçelerimizi sıcak asfalt ile buluşturmaya devam ediyoruz"



Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Fatsa İlçesi'nde sıcak asfalt çalışmasının devam ettiğini ifade eden Genel Sekreter Alp, " Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizi sıcak asfalt ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ekiplerimiz Fatsa ilçemizde vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak için sıcak asfalt çalışması yapıyor. Hava şartlarına göre çalışmalarımızı diğer ilçelerimizde de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum"



Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise "Fatsa ilçemizin önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Kurtuluş mahallesi Beyazıt caddesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coskun Alp ile yerinde inceledik. Emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreterimiz Coşkun Alp ve bütün ilgililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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