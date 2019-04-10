Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ülkeye Kaçak Giren 12 Afgan Yakalandı

Ordu'da Ülkeye Kaçak Giren 12 Afgan Yakalandı

49 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve bir iş yerinde izinsiz çalıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.

Ordu'da Ülkeye Kaçak Giren 12 Afgan Yakalandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri ve bir iş yerinde izinsiz çalıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, kaçak yollarla Ağrı üzerinden yurda girdiği belirlenen 12 Afgan, Ünye'deki bir iş yerinde izinsiz çalıştıkları sırada yakalandı.

Jandarma ekipleri, şahısları çalıştıran 2 kişi ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında idari işlem başlattı.

Afganistan uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Ordu Valiliğinin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:15 Kaynak: AA
Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Ülkeye Kaçak Giren 12 Afgan Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]