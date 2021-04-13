Üniversite öğrencileri kentin tanınırlığını artırmak için sosyal medyada çalışma başlattı - Son Dakika

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve öğrencileri, Ordu'nun tanıtımına katkı amacıyla "Şelaleler Şehri Ordu" projesini hayata geçirdi.

Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine, Ordu'nun güzellikleriyle basında yer almasını istediklerini söyledi.

Kentin güzellikleriyle öne çıkması amacıyla bir tema seçtiklerini, bunun da şelaleler olduğunu belirten Yılmaz, kent genelinde çok sayıda şelale olduğunu, bunların çoğunun bilinmediğini, başlattıkları "Şelaleler Şehri Ordu" projesiyle bunların daha fazla tanınmasını amaçladıklarını ifade etti.

Yılmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle projeyi sosyal medya üzerinden yürüteceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda açtığımız sosyal medya sayfalarımızdan vatandaşlarımıza, şelalelerden çektikleri görselleri paylaşmaları çağrısında bulunduk. Şimdiye kadar çok sayıda kişi çağrımızı dikkate alarak daha önceki yıllarda çektikleri şelale görsellerini yeniden sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. Güzel bir farkındalık oluştu diyebiliriz. Etkileşim her geçen gün daha da artıyor."

Proje sayesinde Ordu'nun ulusal ve uluslararası gündeme taşınabileceğini dile getiren Yılmaz, projeye şimdiye kadar katkı sunan herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Yılmaz, projede ünlü isimlerin de yer alması için gayret edeceklerini belirterek, bu konuda kendilerine fikir sunmak isteyen herkese açık olduklarını söyledi.

Projenin amacına daha hızlı ulaşması için ilerleyen süreçte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinden de destek isteyeceklerini anlatan Yılmaz, kentin tanıtımı noktasında yüreği Ordu için çarpan herkesi projenin paydaşı olarak gördüklerini, bu nedenle herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.