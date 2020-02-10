Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri... - Son Dakika

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri...
7 saat önce
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı.
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