Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri... - Son Dakika

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri...

7 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri..., System.String[]

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin yargılanmasına başlandı.

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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