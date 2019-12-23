Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika

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Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet...
6 saat önce
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
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