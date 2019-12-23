Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,... - Son Dakika

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,...

6 saat önce

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada, duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada, duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,...

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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