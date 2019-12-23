Son Dakika › Güncel › Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,... - Son Dakika
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada,...
6 saat önce
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada, duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada, duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.
Son Dakika Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek