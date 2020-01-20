Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet...

6 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet..., System.String[]

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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