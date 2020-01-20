Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet...
6 saat önce
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
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