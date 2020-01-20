Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet...

7 saat önce

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet..., System.String[]

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ceren'in katiline son sözleri soruldu Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:46:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]