Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet... - Son Dakika

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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet...
7 saat önce
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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