Ordu'da üreticiler, fındığın yanında kestaneyle ek gelir sağlayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince, fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla kestane fidanları toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarımda alternatif ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan "Kestane Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde ilk fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini vurguladı.

Söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Ultav, "Bu kapsamda geçmişte yoğun kestane üretiminin gerçekleştirildiği ve adını da buradan aldığını bildiğimiz Gülyalı ilçesi Kestane mahallemizde bu projemizi hayata geçiriyoruz. İlk etapta 11 üreticiye ait 30 dekar alanda kapama bahçe tesis edilerek 600 adet marigoule cinsi kestane fidanını toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Ultav, proje kapsamında dikimini yaptıkları kestane fidanlarının 4'üncü yılda verime başlamasının, 8'inci yıldan itibaren de tam verime geçmesinin beklendiğini aktardı.

Tam verim çağına gelmiş bir kapama kestane bahçesinden dekara 400-500 kilogram ürün elde edilebildiğini anlatan Ultav, şunları kaydetti:

"Şu anda marigoule cinsi kestanenin kilosu 20 liradan satılmaktadır. 30 dekar alanda kapama bahçe oluşturulduğu düşünüldüğünde projenin ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 300 bin lira katkı sağlaması beklenmektedir. Projemizin örnek teşkil etmesiyle dikim alanları yaygınlaştığında bu miktar çok daha fazla artacaktır. Kestane bahçelerinin ekonomiye katkısının yanında yine ilimiz için önemli bir ürün olan kestane balı üretimi için de kaynak olacaktır."