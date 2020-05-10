Ordu'da üretilecek "Kybele" çikolatasının uluslararası marka olması hedefleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ordu'da üretilecek 'Kybele' çikolatasının uluslararası marka olması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi

Ordu'da üretilecek "Kybele" çikolatasının uluslararası marka olması hedefleniyor

18 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta üretim ve satışı planlanan "Kybele" çikolatasını uluslararası marka haline getireceklerini söyledi.

Ordu'da üretilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta üretim ve satışı planlanan "Kybele" çikolatasını uluslararası marka haline getireceklerini söyledi.

Güler, Gülyalı'da deniz kıyısına yakın alanda yapılan Çikolata Park'ta incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Güler, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisini yitirmesinin ardından Çikolata Park'ın hizmet vermeye başlayacağını ve tam anlamıyla piyasaya hızlı şekilde gireceklerini belirtti.

Projenin kentin turizmine ve ekonomisine katkı sunacağına işaret eden Güler, çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

Güler, fındığın çikolataya çevrilmesiyle büyük bir katma değer elde edileceğine vurgu yaparak, "Çikolata Park'ta çikolata atölyesi kurduk. Bu atölyede bir yandan çikolata üretirken bir yandan da satışını gerçekleştireceğiz. Böylelikle 'Kybele' markalı çikolatamızı uluslararası bir marka haline getireceğiz." dedi.

Fındıktan elde edilen ihracat gelirinin 2,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Güler, "Eğer biz bu fındığı çikolataya çevirirsek 8 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacağız. Bu da gösteriyor ki şehrimize katma değer kazandıracağız. Bu anlamda burada yaptığımız bütün çalışmalarımız geleceğe dönük olacak." diye konuştu.

Güler, Çikolata Park'ta Ordu kültürünün yerelden ulusala, ulusaldan uluslararasına da taşınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece burada gıda sektöründe değil, kültürel olarak da ses getirmek istiyoruz. Ordu'nun bezini bu anlamda ön plana çıkartacağız. Burada çalışacak personelimiz Ordu bezinden yapılan gömlek ve kasket gibi şeyleri giyerek aynı zamanda kültürümüzü de tanıtmış olacak."

Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:18 Kaynak: AA


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