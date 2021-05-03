Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak - Son Dakika

Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak

03.05.2021 11:01
Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak, System.String[]

Ordu'da üretilen organik yumurtalar, Türkiye'nin farklı illerinin ardından Dubai'ye de gönderilmeye başlandı.

Ordu'da üretilen organik yumurtalar, Türkiye'nin farklı illerinin ardından Dubai'ye de gönderilmeye başlandı.

Kent genelindeki işletmelerde üretilen yumurtalar Ordu Yumurta Üreticileri Birliğince Altınordu ilçesindeki tesiste paketlendikten sonra Dubai'ye gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kentte yumurta üretiminin 2014'te başlatılan "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi" ile artışa geçtiğini söyledi.

Fındık üreticilerine ek gelir sağlanması amacıyla hayata geçirdikleri projeye ilk yıl 38 işletmenin katıldığını belirten Yılmaz, projenin ikinci yılında işletme sayısının 72'ye ulaştığını, şu an itibarıyla aralarında organik üretimin de yapıldığı 128 işletmede yumurta üretildiğini ifade etti.

Yılmaz, aradan geçen sürede üreticilerin bir çatı altında toplanması için Ordu Yumurta Üreticileri Birliğinin kurulduğunu kaydederek, bu birliğin çiftçilerin ürünlerini daha rahat pazarlamalarına olanak sağlandığını aktardı.

Kent genelindeki işletmelerde 115 bin tavuk bulunduğunu, günlük 101 bin yumurta üretildiğini belirten Yılmaz, bu yumurtaların 50 bininin organik olduğunu söyledi.

Yılmaz, üretilen yumurtaların Türkiye'nin farklı illerine pazarlandığını ifade ederek, "Büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek gerekirse organik yumurtalarımız sınırlarımızı aştı ve uluslararası pazarlarda yer bulmaya başladı." dedi.

Ordu Yumurta Üreticileri Birliğinde organik yumurtaların yüklendiği tırın Dubai'ye gönderildiğini bildiren Yılmaz, böylece ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini, bunun oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yılmaz, yumurta üretiminden kent ekonomisine yıllık 40 milyon lira gelir sağlandığına dikkati çekerek, yakın zamanda 10 işletme daha kurarak üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Organik yumurta ihracatının Dubai ile sınırlı kalmayacağına işaret eden Yılmaz, ilerleyen süreçte başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihracat hedeflediklerini, bunun için altyapı ve tecrübeye sahip olduklarını sözlerine ekledi.

"İlk etapta 115 bin yumurta ihraç ettik"

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise yumurta üretiminin kent genelinde her yıl arttığını, Ordu'nun fındıktan sonra adını yumurta üretiminde de duyurmaya başladığını söyledi.

Üretilen yumurtaların ilk defa Dubai pazarına sunulduğunu belirten Sezgi, "Çok şükür emeğimizin karşılığını almaya başladık. Ordu'nun yumurtasını Dubai'ye gönderiyoruz. İlk etapta 115 bin yumurta ihraç ettik. Bu ihracat, sektörümüz tarafından çok olumlu karşılandı. Büyük emeklerle üretilen yumurtaların sınırlarımızın dışını aşması gerçekten iyi oldu." diye konuştu.

Sezgi, ihracatla birlikte üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyattan satma imkanı bulabileceğini de aktararak, bu işe girmek isteyen herkese ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını ifade etti.

Hedeflerinin daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu vurgulayan Sezgi, bu konuda sürekli yanlarında olan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye, Yumurta, Dubai, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da üretilen organik yumurtalar Dubai'de tüketiciyle buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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