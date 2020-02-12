Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor

15 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına devam ediliyor.

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına devam ediliyor.

İlçeye bağlı Kirazlimanı Mahallesi'nde, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların dün başlatılan yıkım çalışmaları bugün de sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gelerek iş makineleri aracılığıyla çalışmalara başladı. Polis ve zabıta ekiplerinin de bulunduğu inşaat çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bazı firma temsilcileri, bir süre çalışmaları takip etmelerinin ardından alandan ayrıldı.

Ordu'da dün, inşaat halindeki binaların Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesinin verdiği yıkım kararı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelmişti. 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan üç yapının yıkımına başlanmıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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