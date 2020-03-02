Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımı devam ediyor.

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımı devam ediyor.

Kirazlimanı Mahallesi'nde, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların 11 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında vinç yardımıyla inşaat halindeki binaların üzerine 6 iş makinesi çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmada, bloklardaki 5 kat yıkıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların Kıyı Kanunu'na aykırı durumunun söz konusu olduğunu belirterek "Halkımızın sahillerden faydalanma hakkı ortadan kaldırılıyordu. Biz bu çalışma ile bunu önlemiş olduk." dedi.

Güler, binaların yıkımını yaparak diğer illere örnek olduklarını da kaydetti.

Ordu'da 11 Şubat'ta, inşaat halindeki binaların Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesinin verdiği yıkım kararı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelmişti. 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan üç yapının yıkımına başlanmıştı.

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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