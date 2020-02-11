Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika
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Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı.

Ordu'da üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımına başlandı.

İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği yıkım kararı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye geldi. Çok sayıda polis ve zabıta ekibi, 3, 10 ve 12'nci katları tamamlanan üç yapının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada inşaat alanına giren firma çalışanları ile görevliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Güvenlik güçlerince firma çalışanları alandan çıkarıldı. İş makinelerinin girdiği inşaat alanına emniyet şeridi çekildi. Yapılan görüşmelerin ardından yapıların yıkımına başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Atik, eski CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, belediye ve firma yetkilileri çalışmaları takip etti. Eski milletvekili Yıldız, bir süre sonra alandan ayrıldı.

Güzelyalı Mahallesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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