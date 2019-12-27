Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ordu'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da

Ordu'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.


Şüphelilerin evlerine eş zamanlı yapılan operasyonda biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların soruşturması sürüyor. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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