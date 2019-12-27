Ordu'da düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri iddiasıyla biri doktor 34 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bunun üzere şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler biri doktor 34 şüpheliyi yakaladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları ileri sürülen zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.