Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede - Son Dakika

Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede

6 saat önce

ORDU'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

Ordu'da usulsüz engelli raporu şüphelisi 21 kişi adliyede, System.String[]

ORDU'da polisin usulsüz engelli raporu verenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte sağlıklı veya engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenlendiği iddiasıyla 27 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Ordu Devlet Hastanesi'nde görev yapan 1 doktor ile olayla bağlantılı 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 13 kişi serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:52 Kaynak: DHA
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