Ordu'da uyuşturucu denetimleri - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrollerde son bir hafta içerisinde 4 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 4 gram eroin ve 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 11 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU
- Kaynak: İHA
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