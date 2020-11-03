Ordu'da uyuşturucu denetimleri sıklaştı - Son Dakika

Ordu'da son bir haftada yapılan uyuşturucuyu yönelik denetimlerde çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde son bir hafta içerisinde 2 adet ecstasy hap, 2 gram esrar, 4 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Üzerinde veya araçlarında uyuşturucu bulunan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU