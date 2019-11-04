Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu denetimleri sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu denetimleri sürüyor

Ordu'da uyuşturucu denetimleri sürüyor

6 saat önce

Ordu'da bir ev ve araçta yapılan aramada esrar, tabanca ve G-3 piyade fişeği ele geçirildi.

Ordu'da uyuşturucu denetimleri sürüyor, System.String[]

Ordu'da bir ev ve araçta yapılan aramada esrar, tabanca ve G-3 piyade fişeği ele geçirildi.


Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık Organize OM. Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 710 gram kubar esrar maddesi, 51 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet G-3 Piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken soruşturma sürüyor. - ORDU

Piyade, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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