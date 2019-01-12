Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da narkotik suçlara yönelik 2016 yılında gerçekleştirilen 565 operasyonda 790 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 43'ünün tutuklandığını, 4 bin 930 ekstazi hap, 12 bin 650 gram esrar, 14 bin 549 kök kenevir, 3 bin 219 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 3 gram eroin ele geçirildiğini anlattı.
2017'de daha caydırıcı tedbirler alındığını ve 621 operasyon yapıldığını aktaran Yavuz, gözaltına alınan 892 şüpheliden 128'inin de tutuklandığını belirtti.
Yavuz, 2017'de 7 bin 742 ekstazi hap, 22 bin 749 gram esrar, 4 bin 713 kök kenevir, 3 bin 638 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 10 gram scanc maddesinin ele geçirildiğini kaydetti.
Geçen yıl ise 598 operasyon yapılıp 831 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yavuz, bunlardan 119'unun tutuklandığını, bin 458 ekstazi hap, 145 bin 512 gram esrar, 28 bin 633 kök kenevir, bin 458 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 4 gram scanc, 656 adet sentetik ecza maddesi bulunduğunu aktardı.
Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan istihbari çalışmalar, etkin kontrol ve denetimler neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:
"Uyuşturucuyla mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin uyuşturucu ve bağımlılık konusunda duyarlı olması ve yürütülen çalışmalara destek vermeleri çok önemli. Polisiye tedbirleri elbette önemsiyoruz ama bu konunun polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini hepimiz bilmeliyiz. Aileler çocuklarıyla yakından ilgilenmeliler. Onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalılar. Yapılan araştırmalar, uyuşturucu ve bağımlılıkla tanışmanın öncelikle meraktan kaynaklandığını gösteriyor. Öncelikle çocuklarımız ve gençlerimizi doğru ve iyi şeyleri merak edebilir hale getirmemiz lazım. Onların kiminle olduklarını ve ne yaptıklarını bilmeliyiz."
Vali Yavuz, ülke geleceği açısından uyuşturucunun terör kadar tehdit ve tehlike unsuru olduğunu kaydetti.