Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor
40 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Fatsa ilçesi Yenipazar
Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışması sonucunda 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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