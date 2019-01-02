Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

40 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu'da Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Fatsa ilçesi Yenipazar Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışması sonucunda 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Yenipazar, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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