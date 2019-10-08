Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.



Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Ünye, Gürgentepe ve Altınordu ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 kilo 246 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.



Yetkililer, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı. - ORDU