Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
7 saat önce
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ve Altınordu ilçesinde yapılan denetimlerde araçlarında ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şahısların üzerileri ve araçlarında yapılan aramada ise, 28 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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