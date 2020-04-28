Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesinde bir şahsın ikametinde arama yapıldı.
Aramada, saksılar içerisinde toplam 16 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.
Öte yandan, Altınordu Polis Merkezince haklarında idari para cezası uygulanan 4 şahsın, uyuşturucu madde kullandıklarının anlaşılması üzerine haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan ayrı ayrı adli işlem gerçekleştirildi.