Ordu'da uyuşturucu mücadelesi - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu mücadelesi

08.03.2022 10:40
Ordu'da uyuşturucu mücadelesi

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği, 33 adet mavzer fişeği, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

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Uyuşturucu, Jandarma, Esrar, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu mücadelesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu mücadelesi - Son Dakika
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