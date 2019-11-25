Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonları
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye ve caydırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye ve caydırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.


18 Kasım-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında


Altınordu ilçesinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 14 gram esrar maddesi, 15 gram skunk maddesi ile 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde alışverişinden elde edilen para miktarlarının yazıldığı kağıt ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerde 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 1 şahıs adli kontrol şartı ile salıverildi.


Öte yandan Ünye'de şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram, şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 6 gram, Fatsa'da 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 3 gram, 1 şahsın üzerinde 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]