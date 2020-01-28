Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Ordu'da uyuşturucuya yönelik mücadele devam ediyor.

Ordu'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Ordu'da uyuşturucuya yönelik mücadele devam ediyor.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve onun etkisiyle hastaneye kaldırılan 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.


Altınordu ilçesi otogarında şüphe üzerine durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada 34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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