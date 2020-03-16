Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.


Ünye ilçesinde alınan bilgiler doğrultusunda bir eve yapılan operasyonda toplam 366 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.


Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 4 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 4 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi ele geçirilirken ihbar üzerine bir evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti 1 kişi yakalandı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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