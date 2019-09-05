Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

2 saat önce

Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor, System.String[]

Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar maddesi, 100 gram kenevir tohumu, 108 adet tüp/dal sigaraya basılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı Bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen 'ekmek' alıp çıkıyor Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:12:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]