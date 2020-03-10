Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülyalı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin evine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında, 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram kubar esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde yapılan operasyonda da içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 37 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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