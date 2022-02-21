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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı

21.02.2022 14:29
Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bir kişi ise tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bir kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda Altınordu içesinde 6, Ünye ilçesinde 5, Kumru ilçesinde ise bir kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı, şahısların ev, iş yeri, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerine ise el konuldu.

Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haberi... Haberimizin başlığını, 'Erzurum polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor' şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Son dakika haberi... Haberimizin başlığını, "Erzurum polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor" şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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