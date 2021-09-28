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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı

28.09.2021 13:07
Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı, System.String[]

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Altınordu, Ünye ve Gölköy ilçelerinde yapılan 9 operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 38 gram esrar, 90 gram metamfetamin (halüsinasyon özelliği olan madde) ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerlerine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. - ORDU

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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