Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



Akkuş ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı.



Yapılan aramalarda 258 kök kenevir bitkisi, 3,5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı. - ORDU