Son Dakika Haberleri: Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere ve Çınarlık mahalleleri ile Fatsa ilçesinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçiren ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:54 Kaynak: AA
Ordu, Güncel
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