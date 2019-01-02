Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, aracı Yenipazar Mahallesi mevkisinde durdurdu.



Ekipler otomobilde yaptığı aramada, 500 gram esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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