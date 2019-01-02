Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, aracı Yenipazar Mahallesi mevkisinde durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptığı aramada, 500 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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