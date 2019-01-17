Son Dakika Haberleri: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonuna kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonuna kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi'ndeki evin balkonunda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada camları karartılmış balkonda havalandırma, ışık, sulama düzeneği bulunan ve ısı yalıtımlı iki kabinde 4 Hint keneviri bitkisi, 450 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel
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